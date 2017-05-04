Facebook, 3 bin kişiyi istihdam edecek

Sosyal medya devi Facebook, son zamanlarda canlı yayın hizmeti "Facebook Live" üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarını engellemek için 3 bin kişiyi istihdam edeceğini duyurdu.

Facebook Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, son haftalarda Facebook üzerinden paylaşılan görüntülerde ve yapılan canlı yayınlarda insanların kendilerine veya başkalarına zarar vermesini endişe verici olarak nitelendirdi.

Zuckerberg, söz konusu görüntülerin rapor edilmesini daha kolay ve hızlı hale getirmek için Facebook'ta halihazırda bu alanda faaliyet gösteren 4 bin 500 kişiye, gelecek bir yıl boyunca 3 bin kişinin daha ekleneceğini ifade etti.

Yeni istihdam sayesinde Facebook'taki "nefret söylemleri" ve "çocuk istismarı" içeren paylaşımların da rapor edilmesinin kolaylaşacağını belirten Zuckerberg, Facebook'un yerel halk ve kanun yürütücülerle de işbirliği içinde çalışacağını vurguladı.

Yaklaşık iki hafta önce ABD'nin Cleveland kentindeki Steven Stephens adlı bir kişi, yol kenarında durdurduğu 74 yaşındaki Robert Godwin'i silahla vurarak öldürmüş ve işlediği cinayeti Facebook üzerinden canlı olarak paylaşmıştı.