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Evrendeki en eski galaksilerden biri görüntülendi

Gök bilimciler 12,8 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen, evrendeki en eski galaksilerden birini kayıt altına almayı başardı.

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Evrendeki en eski galaksilerden biri görüntülendi

"Nature Astronomy" dergisinde yer alan habere göre, ABD'nin Massachusetts Üniversitesi ve Meksika Ulusal Astrofizik, Optik ve Elektronik Enstitüsü tarafından işletilen Büyük Milimetre Teleskobu (LMT), bugüne dek keşfedilen ikinci en uzak, yıldız doğuran dev galaksiyi görüntüledi.

LMT'nin bugüne dek tespit ettiği en eski gök cisimlerinden biri olan galaksinin, yaklaşık 12,8 milyar yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Galaksinin ilk kez Herschel Uzay Teleskobu tarafından fark edildiğine dikkati çeken bilim adamları, galaksinin içindeki genç yıldızların etrafındaki toz dalgaları arkasında kaybolduğunu belirtti.

Meksika'nın Puebla eyaletinde 5 bin metredeki sönmüş bir volkanın zirvesinde bulunan LMT teleskobu, milimetre dalga boyunda gözlem yapan bir radyo teleskobu olduğu için, galaksinin oluşumunu ve bileşimini Herschel'in optik enstrümanlarının kaydedemediği netlikte ortaya çıkarmayı başardı.

Kaynak: AA

Etiketler: uzay, NASA, Massachusetts, galaksi, bilim
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