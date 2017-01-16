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Buradasınız : » » 'Evrende en az 2 trilyon galaksi var' iddiası

'Evrende en az 2 trilyon galaksi var' iddiası

Gök bilimciler, kozmosun ışığını dünyaya ulaştırabilen nesnelerden oluşan bölümü olan gözlenebilir evrende en az 2 trilyon galaksi olduğunu ileri sürdü.

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Evrende en az 2 trilyon galaksi var iddiası

Nothingham Üniversitesinden astrofizik profesörü Christopher Conselice öncülüğünde bir grup uluslararası gök bilimci, son 15 yılda başta NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki gelişmiş teleskoplar tarafından kaydedilen görüntülerle oluşturulan 3 boyutlu uzay haritaları üzerinde yaptıkları çalışmada, erken oluşum evresinde evrendeki birim alandaki galaksi sayısının şu an gözlemlenebilenden birkaç kat fazla olduğunu tespit etti.

Teleskopların kaydettiği dar ışık huzmelerini tek tek inceleyen araştırmacılar, galaksilerin yoğunlukları ve içinde yer aldıkları bölgelerin büyüklükleriyle ilgili yaptıkları hesaplar sayesinde, mevcut teknolojiyle evrenin yaklaşık yüzde 10'unun gözlemlenebildiği tahmininde bulundu. Bu da 100 ila 200 milyar galaksiye tekabül ettiğinden, evrenin tamamında en az 2 trilyon galaksi olduğu sonucuna varıldı.

Büyük patlamadan bu yana 13,7 milyar yıllık kozmik evrim içinde galaksilerin yıldız oluşumu ve birleşmeler aracılığıyla oluşageldiğini belirten profesör Conselice, "Evrenin geçmişinde bugünkünden daha fazla galaksinin var olduğunu görmek şaşırtıcı. Galaksilerin giderek büyük sistemlerin birleşmesiyle oluşmaya başladığı ve bunun da sayılarının azalmasına yol açtığı anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Astronomi Cemiyeti yayını "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.

Etiketler: kozmos, galaksi, gök bilimciler, Nothingham Üniversitesi, NASA, uzay haritaları, teleskop, yıldız
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