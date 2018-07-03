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Enceladus’ta yaşam için gerekli koşullara sahip kanıtlar bulundu

Satürn'ün uydularından Enceladus'un yüzeyinde karbon açısından zengin organik moleküllerin bulunduğu belirtildi.

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Enceladusta yaşam için gerekli koşullara sahip kanıtlar bulundu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Satürn keşif aracı Cassini'nin topladığı verilere göre, Satürn'ün uydularından buzla kaplı Enceladus'un yüzeyindeki çatlaklardan kompleks karbon bazlı moleküllerin sızdığı tespit edildi.

Dünya dışında yaşam için en iyi yer anlamına geliyor

Güneybatı Araştırma Enstitüsünden (SwRI) bilim adamı ve araştırma ekibinden Christopher Glein, karbon açısından zengin organik moleküllerin keşfedildiği Enceladus'un, Dünya dışında yaşam için en iyi yer olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

Öte yandan bilim adamları, bu keşfin Enceladus'ta yaşamın bulunduğu anlamına gelmediğini fakat uydunun yaşam için gereken koşullara sahip olduğu anlamına gelebileceğini dile getirdi.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Cassini uzay aracının, 2005'te Satürn'ün çevresinde dönen Enceladus'un buzlu yüzeyinden sızıntı yapan sıcak su kaynakları tespit etmesinden bu yana bilim adamları, Enceladus'un dışarıdan gelen organizmalar için potansiyel bir ev sahibi olup olamayacağını araştırmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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