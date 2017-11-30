En çok kullanılan uygulama olan WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşandı

Akıllı telefonlarda kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp çöktü, 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma servisi kullanıcıları panik yaşadı. Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'WhatsApp çöktü' mesajları göndermeye başladı.

Kullanıcılar, sosyal medyada şuan en çok Whatsapp çöktü mü, Whatsapp açılmıyor konusunu konuştu.

WhatsApp'ta dünya genelinde bir bağlantı sorunu yaşandı.

Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, bu satın almanın ardından birçok yeni özelliğe kavuşmuş ve dünya genelinde hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü sohbet uygulamaları arasından sıyrılarak zirveye oturmuştu.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müsahale Merkezi tarafından Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğu raporlandı. pic.twitter.com/ZPTGSi8hq0 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 30 Kasım 2017

Sayan, yaptığı açıklamada "BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müsahale Merkezi tarafından Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğu raporlandı."

USOM Whatsapp servislerindeki kesintinin sona erdiğini ve akışın normale döndüğünü raporladı. pic.twitter.com/xf6tJXsxpD — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 30 Kasım 2017

BTK Başkanı Sayan, WhatsApp sorununun çözülmesinin ardından da "USOM Whatsapp servislerindeki kesintinin sona erdiğini ve akışın normale döndüğünü raporladı." dedi.