  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » En çok kullanılan uygulama olan WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşandı

En çok kullanılan uygulama olan WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşandı

Dünyanın en çok kullanılan uygulaması WhatsApp'ta akşam saatlerinde erişim sıkıntısı yaşandı.

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En çok kullanılan uygulama olan WhatsAppta bağlantı sorunu yaşandı

Akıllı telefonlarda kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp çöktü, 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma servisi kullanıcıları panik yaşadı. Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'WhatsApp çöktü' mesajları göndermeye başladı. 

Kullanıcılar, sosyal medyada şuan en çok Whatsapp çöktü mü, Whatsapp açılmıyor konusunu konuştu.

WhatsApp'ta dünya genelinde bir bağlantı sorunu yaşandı.

Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, bu satın almanın ardından birçok yeni özelliğe kavuşmuş ve dünya genelinde hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü sohbet uygulamaları arasından sıyrılarak zirveye oturmuştu. 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

 

 

Sayan, yaptığı açıklamada "BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müsahale Merkezi tarafından Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğu raporlandı." 

 

 

BTK Başkanı Sayan, WhatsApp sorununun çözülmesinin ardından da "USOM Whatsapp servislerindeki kesintinin sona erdiğini ve akışın normale döndüğünü raporladı." dedi.

Etiketler: Whatsapp çöktü mü, whatsapp, twitter
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