  • 24 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.74
    EURO 5.566
  • BIST 101811.54
    ALTIN 198.141
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Elon Musk'tan medya kuruluşlarının puanlanacağı platform

Elon Musk'tan medya kuruluşlarının puanlanacağı platform

Tesla'nın kurucu ortağı ve üst yöneticisi Elon Musk, yerel ve ulusal medya kuruluşlarının oylamaya sunulacağı bir platform kuracak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Elon Musktan medya kuruluşlarının puanlanacağı platform

Tesla'nın kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO), bilim ve teknolojinin alanında en çok konuşulan isimlerden Elon Musk, yeni projesini kişisel Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.


Elon Musk, gazetecileri, yerel ve ulusal medya organlarını oylamaya imkan tanıyan yeni bir platform kuracağını açıkladı. 

"Kamunun, her bir gazeteci, editör ve yayınevinin yayınladığı herhangi bir makalenin gerçekliğini ve güvenilirliğini ölçüp, takip edip oylayabileceği bir site oluşturacağız. Adına Pravda demeyi düşünüyoruz..."

Musk, kuracağı bu platforma "Pravda" ismini vermeyi düşünüyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: twitter, tesla, teknoloji, Pravda, elon musk, bilim
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER