Elon Musk'tan medya kuruluşlarının puanlanacağı platform

Tesla'nın kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO), bilim ve teknolojinin alanında en çok konuşulan isimlerden Elon Musk, yeni projesini kişisel Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda … — Elon Musk (@elonmusk) 23 Mayıs 2018

Elon Musk, gazetecileri, yerel ve ulusal medya organlarını oylamaya imkan tanıyan yeni bir platform kuracağını açıkladı.

"Kamunun, her bir gazeteci, editör ve yayınevinin yayınladığı herhangi bir makalenin gerçekliğini ve güvenilirliğini ölçüp, takip edip oylayabileceği bir site oluşturacağız. Adına Pravda demeyi düşünüyoruz..."

Musk, kuracağı bu platforma "Pravda" ismini vermeyi düşünüyor.

Kaynak: TRT Haber