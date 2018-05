Elon Musk'tan medya kuruluşlarının puanlanacağı platform

Tesla'nın kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO), bilim ve teknolojinin alanında en çok konuşulan isimlerden Elon Musk, yeni projesini kişisel Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …