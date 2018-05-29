Elon Musk, Türkiye'de Tesla Şarj İstasyonları'nın kurulacağı bölgeleri doğruladı

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Türkiye ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

Musk, Türkiye’deki Tesla Şarj İstasyonları'nın yerlerinin gösterildiği haritayı doğruladı.

Superchargers will ultimately cover the entire region — Elon Musk (@elonmusk) 28 Mayıs 2018

"Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz"

Tesla'nın ne zaman Türkiye pazarına gireceği geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Şirketin CEO'su Elon Musk, "Tesla Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusunu kişisel Twitter hesabından yanıtlamıştı.

"Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım."

Musk'ın açıklamalarına göre Tesla, Türkiye’nin her yerinde süper şarj olacak.

Kaynak: TRT Haber