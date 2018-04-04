e-Devlet kullanıcı sayısı 37 milyonu geçti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Turkcell Teknoloji Zirvesi'ne katıldı.

"Yüksek kalitede haberleşme altyapısının sunuluyor olması kaçınılmaz"

Siber güvenliğin önemine dikkati çeken Arslan, bu konuda Bakanlık olarak hassasiyetle çalıştıklarınıbelirterek, şunları söyledi:

"Dünyanın en iyi haberleşme altyapılarından birine sahip olan bir Türkiye'ye ulaştık. Fiber uzunluğumuz 325 bin kilometreyi aştı, geniş bant abone sayımız 68 milyonu aşmış durumda, bunun 56 milyon 500 bini mobil geniş bant abonesi. Sabitte 2 milyon 200 bini aşan fiber abonemiz var, bilişim sektörü büyüklüğümüz ise 94 milyar Türk lirası. E-devlet ve siber güvenliğe ilişkin mevzuat ve stratejiler ortaya koyduk. 'Akılı Ulaşım Sistemleri' stratejimizi yakın zamanda devreye alacağız.

E-devlette kullanıcı sayımız 37 milyonu aşmış durumda. e-devlet üzerinden hizmet veren kurum sayısı 428 ve hizmet sayısı 3 bin 61'e ulaştı. Tüm kamu hizmetlerinin 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Bunu hükümet olarak önemsiyoruz ve gerekli çalışmaları yapıyoruz. 2016 itibarıyla e-devlette yaptığımız yatırımın miktarı 203 milyon Türk lirası, buna karşın sadece 2016 yılında elde ettiğimiz tasarruf rakamları 1 milyar 900 milyon dolar. 2017'ye yönelikte benzer çalışmalar yapılıyor, inanıyorum ki 2017 yılında bu alanda elde ettiğimiz tasarruf miktarı 2 milyar doların üzerine çıkacaktır."

"Akıllı evler, şehirler, sağlık gibi bir çok hizmet talep edilmeye başlandı"

Bilişim teknolojilerinin dokunmadığı alanın neredeyse kalmadığını belirten Arslan, bu bağlamda nesnelerin interneti, Endüstri 4.0, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, sanallaştırma, akıllı şehirler, akıllı ulaşım gibi yüksek teknolojili gelişmelerin günümüz dünyasını şekillendirdiğini söyledi.

Arslan, bugünlerde Endüstri 4.0 tartışılırken, yakın gelecekte insan 2.0'ın tartışılmaya başlanacağına dikkat çekti. Arslan, şöyle konuştu:

"Tüm bu teknolojik gelişmelerin toplumların faydasına olması için, sektörün planlaması, kamu-özel sektör-sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile kurgulanması gerekmekte. Çünkü günümüzde internet sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıktı, nesnelerin interneti, akıllı evler, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, akıllı sağlık gibi bir çok hizmet talep edilmeye başlandı.

Şimdiden nesneler, araçlar, elektrikli cihazlar, binalar gibi akıllı nesnelerin oluşturacağı kendi kendine öğrenen akıllı ağlar kurulmaya başlandı. Özellikle yapay zeka ile ilgili gelecek öngörüsüne baktığımızda ise bir araştırmada 2051 yılına kadar insanların yaptığı tüm görevlerin 2136 yılına kadar insanların yaptığı tüm mesleklerin yapay zeka tarafından yapılabileceği öngörülmekte. Belki de yakın gelecekte yapay zeka ile haberleşme şebekeleri tamamen insan eli değmeden yönetilebilecek, insanların zihninden geçirdiği abonelik işlemi şebeke tarafından algılanabilecek ve anında yerine getirilebilecek."

Stephen Hawking'in "Yapay zekalı makineler insan ırkının sonunu getirebilir" öngörüsünün dikkate alınması gerektiğine dikkati çeken Arslan, geleceğin teknolojilerinin kurgulanırken güvenliğe daha fazla odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"4 bin yerleşim yerine sabit ve mobil genişbant hizmetini götürdük"

Ahmet Arslan, 2023 yılına kadar sabit, genişbant, internet abone yoğunluğunu yüzde 14'ten yüzde 30'a, mobil genişbant abone yoğunluğunu yüzde 71'den yüzde 100'e, fiber internet abone sayısını ise 2,2 milyondan 10 milyona çıkarmak istediklerini söyledi. Arslan, şunları söyledi:

"Hükümet olarak, yatırımlarımızı ve teknolojiyi sadece kentsel alanlara değil aynı imkanları kırsal alanlara da götürme ve yaygınlaştırma yönünde önemli projeler yapmaktayız. Bu projeler sonucunda kurulan altyapılarla, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımıza 3G ve 4.5G kalitesi ve hızında hizmet sunuyoruz. Bugüne kadar Evrensel Hizmet kapsamında Bakanlık olarak, yaklaşık 4 bin yerleşim yerine sabit ve mobil genişbant hizmetini götürdük. 2020 yılına kadar da 3 bin yerleşim yerine daha bu hizmeti götürmeyi hedefliyoruz.

Bu altyapıyı kurarken, Ar-Ge ve yerli ürün faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan, evrensel hizmet sahalarında yerli olarak geliştirilen ULAK baz istasyonu ve küresel tedarikçilerin ürettiği baz istasyonlarını birlikte kullanımını sağlarken, diğer taraftan evrensel sahalarında yazılım tabanlı yeni nesil sanallaştırma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da olanak sağlıyoruz. Bu doğrultuda, binin üzerinde yerli ürünümüz ULAK baz istasyonunu kullanmak üzere fabrika kabul işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Ayrıca, işletmecilerin kendilerinin kurduğu ticari sahalar için de 625 adet ULAK baz istasyonu siparişi verilmiş ve bunların bu sene içinde teslimi gerçekleştirileceğini paylaşmak isterim"

"Hedefimiz ülkemizi veri merkezi üssü haline getirmek"

Ülke genelinde veri merkezi yatırımlarını bulut bilişimi de içerecek şekilde teşvik etmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Arslan, kamunun verisinin kurulacak ortak veri merkezlerinde saklanmasını ve yönetilmesini sağlamak için "Kamu Entegre Veri Merkezleri" projesini bakanlık olarak yürüttüklerini anımsattı.

Arslan bu projeyle, teknolojik gelişmelere uygun kurulacak bir altyapı üzerinden kamu verisinin güvenliğini ve devamlılığını temin ederken işletme ve idame maliyetlerinde büyük tasarruf sağlamayı planladıklarına dikkati çekerek, "Aynı zamanda bu projelerle özel sektörün de ülkemize veri merkezi yatırımı yapmaları için gerekli teşvikler belirlenmiş olup, hedefimiz ülkemizin veri merkezi üssü haline getirmektir" dedi.

"Bir ülkenin ekonomik olarak ilerlemesinin yolunun teknolojiden geçtiğinin farkındayız. Bu doğrultuda da ülke olarak milli teknolojik altyapıyı oluşturma gayreti içindeyiz. Bu altyapının kurulması noktasında da işbirliklerini önemsiyoruz." diyen Arslan, zirvenin bu işbirliklerinin kurulması adına önemli olduğunu söyledi. Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ve Türkiye'nin operatörlerinin dünyada ne kadar başarılı iş birlikleri ve uygulamalar yaptıklarını da müşahade ediyoruz. Muhatap ülkelerin ilgili bakanlıkları 'Türkiye bizimle de iş birliği yapsın, Türkiye'nin operatörleri bizimle de işbirliği yapsın.' dileklerini ifade ediyorlar. Bu, operatörlerimizin Türkiye'deki çalışmalarının ve dünyadaki işbirliklerinin başarısından kaynaklanıyor."

Kaynak: AA