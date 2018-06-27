Düşün, gör, fark et, değerlerine sahip çık: Farkındayız Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Farkındayız Projesi' web sitesi, http://farkindayiz.gov.tr/ erişime açıldı.

Amaç milli değerlere sahip çıkmak

Sitenin amacı, milli, manevi ve ahlaki değerleri destekleyen yapımların artırılmasını sağlamak. Sitede, 4 kategori yer alıyor: Sinema filmleri, çizgi filmler, oyunlar ve müzik.

Şu an 4 kategoride 39 içerik var

Film, çizgi film veya oyunlarda İslam düşmanlığı ve milli değerlere zarar verici içeriklere denk gelenler için ihbar hattı da kuruldu. Dileyen, içeriğin adını ve açıklamasını belirtip siteye ihbar edebiliyor.

Bakanlığın, gençlerin manevi ve ahlaki değerlere sahip çıkması için hazırladığı sitede şu an 39 içerik bulunuyor: Yurt dışı yapım 13 sinema fimi, 9 çizgi film, 13 oyun ile 3 müzik klibi. İçeriklerin hangi sebeplerden siteye yüklendiği bilgisi de paylaşılılyor.

South Park, Family Guy, The Simpsons çizgi film kategorisinde öne çıkanlardan.

Friends, Da Vinci'nin Şeytanları, 24, Savaş Köpekleri, Counter Strike, Call of Duty, Resident Evil gibi dizi, film ve oyunlar da yer alıyor.

İçeriklerin görüntülü analizlerine YouTube kanalında da ulaşılabilir.

Kaynak: TRT Haber