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Durian meyvesi uzaya gönderilecek

Dünyanın en çok kokan meyvesi olarak bilinen durian, Tayland Uzay Araştırma Ajansı tarafından uzaya gönderilecek.

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Durian meyvesi uzaya gönderilecek

BBC'de yer alan habere göre, fırınlanmış durian meyvesi 5 dakikalığına uzaya gönderilecek. Ardından uzaydan dönen meyvedeki değişimler araştırılıp, gelecekte planlanan uzay yolculukları için uygun olup olmadığı tespit edilecek.

Süreç başarılı bir şekilde tamamlanırsa, diğer meyveler de uzaya gönderebilecek. Meyvenin roketle gelecek ay uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Durian meyvesi

Meyve, Güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılırken, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak biliniyor.

Durian meyvesine "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi, dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehennemi, lezzeti ve faydalarıyla da cenneti anımsatması.

Ayrıca kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinde birçok devlet bu meyvenin birçok yere girişine izin vermiyor.

Meyveyi, Endonezya, Singapur ve Malezya'da kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havaalanlarına sokmak yasak.

Bu meyve kapalı bir ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun etkisi üç güne kadar sürebiliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: uzay, tayland uzay araştırma ajansı, meyvelerin kralı, durian meyvesi, cennet ve cehennem meyvesi
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