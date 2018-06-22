Dünya'yı asteroitlerden koruyacak plan

NASA'nın duyurduğu hazırlık planı raporu, pek çok devlet kuruluşunun ortak çalışmasını gerektiriyor. Raporda ilk olarak Dünya'nın 28 milyon kilometre yakınlarından geçen gök taşları inceleniyor.

Küçük olanlar bile ciddi hasara yol açabilir

Raporda büyük asteroitlerin Dünya'daki hayatı yok edebileceğinden, küçük olanların ise ciddi hasara neden olabileceğinden bahsediliyor. Örneğin, 1908 yılında Rusya'nın Tunguska kentine çarpan 130'a 200 metre genişliğindeki asteroid, bölgedeki ormanın 700 metrekaresini yok etmişti. Bu verilere göre 20 metre çapında bir göktaşı bile ilk atom bombalarından 20-30 kat daha fazla miktarda hasar yaratabiliyor.

5 aşamalı hazılık planı

Raporda Dünyayı korumak için beş ana hedef yer alıyor.

Bunlardan ilki, Dünya'nın yörüngesinin yakınından geçen nesnelerin veya asteroitlerin tespit edilmesini sağlayacak araçların geliştirilmesi. NASA, bu konuda çok daha ileri düzey teknolojilerin geliştirilebileceğini düşünüyor.

İkinci hedef, potansiyel bir asteroit saldırısının ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini belirlemeye yardımcı olmak için modelleme ve tahminin araçlarının geliştirilmesi. Çarpışmanın etkilerini tahmin edecek bu araçlar, tüm ülkelere eş zamanlı bilgi akışı sağlayacak.

Üçüncü hedef, asasteroitlerin yok edilmesini içeriyor. Göktaşlarıyla çarpışıp yok edecek veya rotalarını kaydırıp Dünya'ya çarpmadan gitmelerini sağlayacak roketlerin üretimi yapılacak.

Dördüncü hedef, uluslararası iş birliğini artırmayı hedefliyor. Uluslar birbirleriyle etkileşim içerisine girecek ve göktaşına karşı tüm gezegenin birlikte çalışması hedeflenecek.

Beşinci ve son hedef ise asteroidin tespit edilememesi ya da zamanın kalmaması durumunda insanları güvenli yerlere tahliye etmeyi içeriyor.

Kaynak: Reuters