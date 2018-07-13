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Dünya'ya 4 milyar ışık yılı uzaklıkta kozmik parçacık keşfedildi

Bilim insanları, Dünya'ya 3,7 milyar ışık yılı uzaklıkta bir atom-altı parçacığın izini sürdü.

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Dünyaya 4 milyar ışık yılı uzaklıkta kozmik parçacık keşfedildi

Antarktika'da IceCube Nötrino Gözlemevi'ndeki sensörler, çok küçük yüksek enerjili kozmik bir parçacık tespit etti.

Dünya'ya 4 milyar ışık yılı uzaklıkta

Dünya çapında gözlem evleri ve gök bilimcilerin izini sürdüğü nötrinonun, merkezinde hızla dönen süper kütleli kara delik bulunan bir galaksiden geldiği açıklandı.

Söz konusu galaksi, Dünya'ya yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzaklıkta. 

Keşif uzay araştırmalarında yeni bir dönem açtı

İlk kez gizemli kozmik ışının izinin sürüldüğü ve keşfin uzay araştırmalarında yeni bir dönem açtığı vurgulandı.

Penn Üniversitesi fizik ve astrofizik profesörü Doug Cowen, keşfin, yüksek-enerjili nötrino astronomisinde yeni bir saha açtığını, bunun evrenin ve fiziğin kurallarının anlaşılmasında heyecan verici dönüm noktalarına olanak sağlamasını ümit ettiklerini söyledi.

Keşifle ilgili ayrıntılar Science dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: uzay, bilim insanı, atom-altı parçacık, astrofizik
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