  • 24 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.756
    EURO 4.039
  • BIST 83121.97
    ALTIN 146.558
Buradasınız : » » Dünyanın en parlak X ışınları Çin'de üretilecek

Dünyanın en parlak X ışınları Çin'de üretilecek

Çin, dünyanın en büyük ışın kaynağı olacak yeni nesil bir sinkrotron radyasyon tesisi kurmayı planlıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dünyanın en parlak X ışınları Çinde üretilecek

China Daily'nin haberine göre, başkent Pekin'de yapılacak dünyanın en büyük "X ışını" tesisinin inşasına gelecek yıl başlanması ve 2024 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Çin Bilimler Akademisinden araştırma görevlisi Dong Yühui, proje için 4,8 milyar yüen (698,4 milyon dolar) bütçe ayrıldığını söyledi.

"Beijing Light Source" adı verilecek tesis, ülkenin ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak standartlarda havacılık ve uzay malzemelerinin üretimine destek sağlayacak. Yüksek çözünürlükte cisim incelemesinde de kullanılması planlanan tesis, dünyanın en parlak X ışınlarını üretecek.

Yeni nesil radyasyon tesisi tamamlandığında, dünyanın en güçlü X ışınlarını üreten İsveç'teki MAX-5'ten 10 kat, ABD'deki NSLS-2'den de 70 kat daha parlak ışın sağlayabilecek.

Pekin'de birinci nesil, Anhui eyaletinde ikinci nesil ve Şanghay şehrinde üçüncü nesil olmak üzere ülkede üç adet sinkrotron radyasyon tesisi bulunuyor.

Dünya genelinde çeşitli bilimsel araştırma kollarında hizmet sağlayan 50'den fazla X ışını tesisi bulunuyor. Işın kaynakları, özellikle tıp alanında tümör ve hücresel hastalıkların araştırılmasına önemli katkılar sunuyor. AA

Etiketler: çin, dünyanın en büyük ışın kaynağı, china daily, Beijing Light Source
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER