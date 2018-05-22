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Dünyanın en küçük evini yaptılar

Fransız nanorobotik uzmanlar, yeni bir mikrorobot sistemi kullanarak dünyanın en küçük evini yaptı.

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Dünyanın en küçük evini yaptılar

Yeni bir mikrorobot sistemi kullanarak dünyanın en küçük evinin inşasıyla ilgili ayrıntılı bilgi, "Journal of Vacuum Science and Technology A" dergisinde yayımlandı.

Femto-ST Enstitüsünden nanorobotik ekibinin, mevcut birkaç teknolojiyi bir araya getirerek geliştirdiği μRobotex sisteminin, büyük bir vakum haznesinde mikro yapılar inşa ettiği ve bileşenleri nanometre hassaslığıyla fiber optik uçlara yerleştirdiği belirtildi.

Her bir duvarının boyu metrenin 15 milyonda biri boyutunda

Mikrorobot sistemi kullanılarak fiber optik uca inşa edilen dünyanın en küçük evinin her bir duvarının boyunun 15 mikrometre (metrenin 15 milyonda biri) olduğu, ev tozu akarı veya bir amipi bile barındırmayacağı kaydedildi. Evin 4 duvarının yanı sıra 7 penceresi, çatısı ve bacası bulunuyor.

Çalışma, optik algı teknolojilerinde kaydedilen ilerleme açısından önem teşkil ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa
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