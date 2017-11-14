  • 14 KASIM 2017, SALI

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Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı yine Çin'den

Çin, dünyanın en hızlı bilgisayarı sıralamasında birinciliğini korudu.

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Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı yine Çinden

ABD ve Almanya’daki bilgisayar uzmanları tarafından yılda iki kez hazırlanan “Dünyanın En Hızlı 500 Süper Bilgisayarı” listesinde Çin'in süper bilgisayarı Sunway-TaihuLight saniyede 93 Petaflopluk işlem gücüyle birinci, yine Çin üretimi süper bilgisayar Tienhı-2 de 33,9 petaflopluk işlem gücüyle ikinci oldu.

Listenin üçüncü sırasında İsveç’ten 19,6 petaflop gücündeki Piz Daint yer alıyor. Bu bilgisayarları, Japonya’dan 19,1 petaflop gücüyle Gyoukou, 5. sırayı ise ABD’den 17,6 petaflop gücünde Titan adlı bilgisayarlar izliyor.

Saniyede 1 katrilyon işlem gücü olarak tanımlanan petaflop, dünyanın en hızlı bilgisayarlarının erişebildiği hız birimi olarak ifade ediliyor.

Bu arada Sunway-TaihuLight, son 2 yılda yapılan 4 sıralamada birinciliği kimseye kaptırmadı. Söz konusu süper bilgisayar, Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinin Vuşi vilayetinde bulunan Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde yer alıyor.

Hız konusunda 6 kez birinciliği elde eden Tienhı-2'de dünyanın en büyük çip üreticisi ABD'li Intel'in işlemcileri kullanılırken Sunway-TaihuLight'da bütünüyle Çin üretimi işlemciler bulunuyor.

Şubat ayında Tiencin kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi’nde süper bilgisayar Tienhı-3’ün üretimine başlandığı, işlemcilerinden işletim sistemine kadar tamamen yerli olarak üretilecek süper bilgisayarın 2020’den önce tam kapasiteyle hizmet vereceği açıklanmıştı.

Söz konusu Tienhı-3’ün Sunway-TaihuLight’tan 10 kat daha hızlı olacağı ve saniyede bir kentilyon işlem kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti. 

Etiketler: dünyanın en hızlı bilgisayarı, çin
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