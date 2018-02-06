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Dünyanın en büyük cıva rezervi keşfedildi

Alaska'daki donmuş topraklarda büyük çapta civa rezervi tespit edildi. Bilim adamları rezervin, insanoğlunun son 30 yılda yol açtığı cıva emisyonlarının 10 katı olduğunu belirtti

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Dünyanın en büyük cıva rezervi keşfedildi

"Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlanan araştırma, kuzey yarım kürede donmuş toprakların, gezegende diğer tüm araziler, okyanuslar ve atmosferde bulunanın neredeyse iki katı cıva içerdiğini ortaya koydu.

Alaska'daki donmuş topraklarda cıva konsantrasyonlarının ölçüldüğü araştırmada, bölgedeki cıva miktarının en az 15 milyon galon olduğu hesaplandı.

Bilim adamları, 15 milyon galonun, insanoğlunun son 30 yılda yol açtığı cıva emisyonlarının 10 katı olduğuna dikkati çekti.

Donmuş topraklarda iklim değişikliğine bağlı erimenin, bu civa rezervinin açığa çıkmasına neden olabileceği ve eko-sistemi etkileyebileceği söylendi. 

Kaynak: AA

Etiketler: kuzey yarım küre, civa
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