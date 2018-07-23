Dünyada doğal kaynakların tüketilme hızı artıyor

Küresel Ayakizi Ağı'nın yayımladığı rapora göre, yeryüzündeki karbon, gıda, lif, toprak ve kereste kaynaklarının yıllık tüketimi, yılllık yenilenme hızının 1,7 katına çıktı.

Raporda mevcut tüketim hızıyla dünya nüfusunun 365 günde tüketmesi gereken kaynak miktarını 212 günde tüketir hale geldiği belirtildi.

1960'ların sonunda nüfus artışı ve ortalama tüketimdeki artışla başlayan tüketim-kaynak dengesizliği, son 40 yılda giderek arttı.

Tüketim miktarı yenilenebilir kaynak kapasitesini aştı

Araştırmacılar, yılın tüketim miktarının yenilenebilir kaynak kapasitesini aştığı tarihi ifade eden "Dünya Aşım Günü"nün 1969-2018 arasında her yıl biraz daha geriye gittiğini belirtti.

Dünya Aşım Günü 1970'te 29 Aralık'a denk geliyordu. Yani kaynak tüketimi yalnızca 2 günlük bir yenilenme eksiği ortaya çıkarıyordu. Bu tarih, 1980'de 3 Kasım'a, 1990'da 11 Ekim'e, 2000'de 23 Eylül'e ve 2010'da ise 8 Ağustos'a geriledi.

Araştırmacılar, mevcut tüketim hızıyla 2018'de Dünya Aşım Günü'nün 1 Ağustos'a denk geldiğini hesapladı.

Tüketim-kaynak dengesizliğinin gezegeni bir felakete sürüklemekte olduğunu söyleyen Küresel Ayakizi Ağı'nın başkanı ve kurucusu Mathis Wackernagel,

"Gezegenimize karşı borçlanıyoruz. Günümüz ekonomisini yürütmek için gezegenimizin geleceğinden borç alıyoruz. Bu ancak bir yere kadar böyle devam edebilir. Ülkeler, şirketler ve hane halkları giderek içinden çıkamayacakları bir borca batıyorlar" dedi.

Kaynak: AA