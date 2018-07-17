Dünya Emoji Günü'nü ilk kutlayan Apple

Shigetaka Kurita'nın 1990'ların sonunda keşfettiği "emoji"yi, Oxford Sözlüğü 2015'te yılın kelimesi seçti. Akıllı telefonlarla birlikte sıklıkla kullanılmaya başlayan emojiler, her geçen gün gelişiyor. Her yıl 17 Temmuz Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, bu yıl Dünya Emoji Günü'nü ilk kutlayan şirket oldu ve ilerleyen günlerde ürünlerine 70'i aşkın yeni emoji karakteri geleceğini açıkladı.

Unicode 11.0’da onaylanmış karakterler

Apple, yeni karakter tasarımlarıyla emojilerin arasına kızıl, kır ve kıvırcık saçlı emojiler de ekleyecek. Kel insanlar için de bir emoji hazırlayan Apple, daha fazla saç seçeneğini kullanıcılarına sunacak.

Aynı zamanda soğuk yüz, parti yüzü, yalvaran yüz ve kalpli yüz gibi emojilerle yüz ifade seçenekleri de artacak.

Emojiler, Unicode 11.0’da onaylanmış karakterlere dayanarak hazırlandı.

Hayvanlara da yeni türler ekleniyor

Apple, emoji klavyesinde temsil edilen hayvanlara kanguru, tavus kuşu, papağan ve ıstakoz gibi yeni karakterler de ekleyecek.

Aynı zamanda yemek bölümüne eklenen diğer emojiler şöyle: Mango, marul, ay pastası.

Yeni süper kahraman emojisi, softball topu, nazar boncuğu ve sonsuzluk sembolü gibi spor, semboller ve diğer kategorilere ait birçok yeni karakter yılın ilerleyen günlerinde sunulacak.

Kaynak: TRT Haber