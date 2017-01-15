  • 16 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » 'Drone'lar hayatın her alanına girdi

'Drone'lar hayatın her alanına girdi

Güvenlik, arama-kurtarma gibi alanlarda "drone"lardan etkin biçimde yararlanmaya başlayan Türkiye, aynı zamanda "emlakçı", "garson", "kurbanlık kovalayan" "drone"larla tanıştı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Dronelar hayatın her alanına girdi

İnsan hayatına son dönemde giren en önemli teknolojik yeniliklerden biri insansız hava araçları (drone) oldu. Türkiye'de de sayıları hızla artan "drone"lar hayatın pek çok alanında insanlara yardımcı olmaya başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın sonunda Türkiye'de kayıtlı "drone" sayısı 8 bin 349'u, kullanıcı sayısı ise 11 bin 839'u buldu.

"Drone"ların kullanıldığı alanların başında güvenlik geliyor. Yol kontrollerinde, bomba yerleştirme yönünde birtakım emareler görüldüğünde, güvenlik noktalarında ve çevrede neler olup bittiğinin tespiti amacıyla "drone"lar kullanılıyor.

Türkiye'de güvenlik, arama-kurtarma gibi alanların dışında, "emlakçı", "garson", "kurbanlık kovalayan" "drone"lar da günlük hayatta etkin bir biçimde kullanılmaya başlandı.

Ticari kullanımda eğitim şart

Mevzuata göre, 25 kilogram üstü İHA'lar veya ticari İHA kullanıcıları için eğitim alınması zorunluluğu bulunuyor. Bu kilogram altındaki araçlarda ve hobi amaçlı İHA kullanıcıları için eğitim alma zorunluluğu bulunmuyor. AA 

Etiketler: güvenlik, arama-kurtarma, drone
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER