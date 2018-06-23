Drone'lar artık Drector'un takibinde olacak

Drone'lardaki kameralar çoğu zaman güvenlik ve gizlilik ihlallerine sebep oluyor.

Üstelik bu araçlar hakkında bilgi sağlayan mevcut bir kontrol mekanizması da yok.

Drone avcısı "Drector"

Hükümetler başta olmak üzere dünya genelinde birçok kurumun, Drone'ları kayıt altına alma ve kontrol etme talebi var.

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bölümü son sınıf öğrencileri de "Drector" isminde global drone takip sistemini bu talepleri karşılamak için kurdu.

Hibrit mobil uygulamayla takip

Sistem için Android, IOS ve Windows işletim sistemine sahip telefonlarda çalışabilen hibrit bir mobil uygulama geliştirildi.

Mobil uygulama ile kullanıcılar, çevrelerinde uçan drone'lar hakkında farklı modlar ile bilgi sahibi olabiliyorlar.

Tek tıkla kontrolde

Bu modlardan biri olan harita modu ile kullanıcılar çevrelerinde uçan sisteme kayıtlı tüm drone'ları harita üzerinde anlık olarak görüntüleyebiliyorlar

Harita üzerindeki drone'lara tıklıyorlar ve o drone'un kime ait olduğu da ortaya çıkıyor.

Kimin olduğu da görülecek

Diğer bir mod ise kamera modu. Kullanıcılar gördükleri drone'ların fotoğrafını çekerek kime ait olduğunu görebiliyorlar.

Kullanıcıların, fotoğrafını çektiği şey bir drone değilse veya sisteme kayıtlı değilse bir bilgi mesajı gösteriliyor.

Mesafe ve kullanıcıya ait bilgiler hepsi gözükecek

Kullanıcılar, aynı zamanda liste modu ile çevresindeki drone'ları en yakındaki başta olmak üzere listeleyebiliyor.

Harita, kamera ve liste modlarıyla tespit ettikleri drone ve sahibi hakkındaki bilgiler ile drone'un kullanıcıya olan uzaklığı gibi bilgilere ulaşabiliyor. Ve isterlerse yetkililere şikayet edebiliyorlar.

Çiplerle veri tabanında saklanıyor

Aynı zamanda sistemi oluşturmak için bu cihazlara çip yerleştirildi. Bu sayede konumları veri tabanında saklanılacak ve anlık olarak öğrenebilecek.

Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Varol Akman, firmalar ve hükümetlerle görüşmeler yapmayı planladıklarını açıkladı.

Drector dünyaya açılmaya hazırlanıyor

Hedef ise bu sistemi standart hale getirmek. Akman dünyanın bu uygulamaya ihtiyaç duyduğunu, özellikle güvenlik alanında çokça kullanılıp yararlı olabileceğini anlattı.

Kaynak: AA