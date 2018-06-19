Dakikada iki atış yapabilen ŞAHİ 209 saha testlerini başarıyla geçti

Savunma sanayisinde son dönemde söz sahibi ülkeler arasında yer alan Türkiye, elektromanyetik top sistemleri konusunda da önemli mesafe kat etti.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, elektromanyetik top ve lazer silah sistemi gibi yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor, bu alanlarda yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara destek veriyor.

Bu kapsamda geliştirilen dakikada iki atış yapabilen ŞAHİ 209 EMT saha testlerini başarıyla geçti.

Dakikada iki atış yapabilen ŞAHİ209 EMT'nin saha testleri başarıyla gerçekleştirildi. Bundan sonraki hedefimiz, TSK'nın kullanımına sunulacak taktik bir sistemi sahaya sürmek. pic.twitter.com/Sh2UPlhdr4 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSM) 19 Haziran 2018

Test atışlarında 100 metreden içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği bulunan minibüs vuruldu.

ŞAHİ 209 EMT'nin son atışlarını ise Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir yaptı.

Elektromanyetik top sistemi nedir?

Türk Savunma Sanayii'nin son harikası ŞAHİ 209 EMT, Elektromanyetik Fırlatma Sistemi. Peki, elektromanyetik top sisteminin avantajları neler?

Elde edilen itme kuvvetiyle ses hızının 5 katı hızlarda atış yapılabiliyor.

Mevcut top-roket mühimmatından yüzlerce kat yüksek enerjiye sahip olduğu için yüksek imha kapasitesi de mevcut.

Kullanılan mermiler yüksek hızlı ve ölçüleri de küçük. Hedefe çok daha hızlı ulaşma imkanı sağlıyor. Böylelikle karşı tarafın önlem alması güçleşiyor.

Kaynak: TRT Haber