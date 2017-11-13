  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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'Cygnus' kargo mekiği uzaya fırlatıldı

Uzay aracı ve roket üreticisi Amerikan firması Orbital ATK'ya ait "Cygnus" kargo mekiği uzaya gönderildi.

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Cygnus kargo mekiği uzaya fırlatıldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA), uzay aracı ve roket üreticisi Amerikan firması Orbital ATK'ya ait "Cygnus" kargo mekiğinin uzaya fırlatıldığını belirtti. 

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) devam eden yaklaşık 250 bilimsel deney ve araştırma için donanım ve malzeme ihtiyacını karşılaması amaçlanan ikmal mekiği, yaklaşık 3 bin 350 kilo ağırlığında yük taşıyor.

Mekiğin 14 Kasım'da UUİ'ye ulaşması bekleniyor. Orbital ATK'nın "Cygnus" mekiğiyle yaptığı beşinci sefer olan ikmal misyonuna Ay yüzeyinde yürüyen son insan olan Amerikalı astronot Gene Cernan'ın adı verildi. 

Ocak ayında 82 yaşında hayata veda eden Cernan, hem Ay yörüngesinde hem de Ay yüzeyinde en fazla zaman geçiren astronot unvanına sahipti.

Orbital ATK'nın "Cygnus" mekikleri, Rusya'nın "Progress", uzay aracı ve roket üreticisi Amerikan SpaceX'in "Dragon", Avrupa Uzay Ajansının "ATV" mekikleri, Japonya'nın "H-2" nakil araçları ile UUİ'ye hayati ihtiyaç ve deney malzemeleri taşıyan uzay araçları filosunda yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: NASA, cygnus, kargo mekiği, orbital atk
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