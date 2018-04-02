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Buradasınız : » » Çin'in uzay istasyonu yanarak infilak etti

Çin'in uzay istasyonu yanarak infilak etti

Çin'in kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1, atmosfere girişinde yanarak imha oldu.

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Çinin uzay istasyonu yanarak infilak etti

Çin, Tiangong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonunun kontrolünü 2016 yılında kaybetti. Çin yönetimi durumu Birleşmiş Milletler'e de bildirdi.

10 metre uzunluğunda ve 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu yeniden dünya atmosferine girdi.

Çin İnsanlı Uzay Mühendislik Ofisi (CMSEO), Tiangong-1’in dünya atmosferine yerel saatle 8.15’te girdiğini, düşüş yönünün ise Güney Pasifik’in ortası olduğunu açıkladı.

Uzay istasyonun bazı ülkelere düşebileceği uyarısı sebebiyle endişeli bir bekleyiş başlamıştı. Tiangong-1'in düşebileceği ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyordu. Ancak korkulan olmadı.

Uzay istasyonu atmosfere girer girmez Büyük Okyanus üzerinde yanarak infilak etti. Çin’in 29 Eylül 2011’de yörüngesine fırlattığı uzay istasyonu 2016’da görevini tamamladı. 

Tiangong-1, Çin’in çeşitli uzay araçlarına kilitlenerek uzay çalışmalarına katkı sağladı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Tiangong-1, çin uzay istasyonu
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