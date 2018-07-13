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Çin'in FAST teleskobu 43 atarca yıldız keşfetti

Çin Guizhou'da bulunan FAST teleskobu, 2016'dan bu yana 43 atarca yıldız keşfetti. FAST, dünyanın en büyük tek çanaklı radyo teleskobu.

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Çinin FAST teleskobu 43 atarca yıldız keşfetti

Şinhua ajansı, dünyanın en büyük tek çanaklı radyo teleskobu FAST'in, 2016 eylülden bu yana 43 atarca yıldız (pulsar) keşfettiğini duyurdu. 

Çin'in güneybatısındaki Guizhou bölgesinde bulunan teleskobun, yeryüzündeki en hassas radyo teleskop olduğu düşünülüyor.

Atarca yıldız keşfinin, çekimsel radyasyonun ve kara deliklerin varlığını doğrulamak ve fizikteki temel soru işaretlerini çözmek açısından önemli olduğu biliniyor.

FAST, atarca yıldızların yanı sıra yıldızlar arası moleküller ve iletişim sinyallerini keşfetmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: teleskop, pulsar, keşif, Fast, çin, atarca yıldız
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