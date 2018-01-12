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Buradasınız : » » Çin uzaya tek taşıyıcı roketle iki navigasyon uydusu fırlattı

Çin uzaya tek taşıyıcı roketle iki navigasyon uydusu fırlattı

Uzaya gönderilen uydular, meteoroloji, balıkçılık, telekomünikasyon ve hartitalandırma alanlarında hizmet verecek.

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Çin uzaya tek taşıyıcı roketle iki navigasyon uydusu fırlattı

Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden tek taşıyıcı roketle Çin'in yapım aşamasındaki küresel "Kuzey Yıldızı Navigasyon Uydu" sistemi için iki uydu daha uzaya gönderildi.

"İkiz" olarak adlandırılan uyduların "Beydou" serisinin 26’ıncı ve 27’inci uyduları olduğu ifade edilirken, fırlatma işleminde, ülkenin yerli üretimi olan Long March 3B adlı taşıyıcı roket serisinin Yüencıng-1 modelinin kullanıldığı belirtildi.

Meteoroloji, balıkçılık, telekomünikasyon, haritalandırma gibi alanlarda bilgi sağlama amaçlı geliştirilen Kuzey Yıldızı uydu serisinin küresel konumlandırma hizmeti sağlaması ve ABD’nin Küresel Konumlama Sistemi’ne rakip olması bekleniyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: uydu, navigasyon, çin
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