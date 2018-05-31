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Çin, en büyük uzay istasyonunu BM ülkelerine açıyor

Çin, bugüne kadar kullanılan en büyük uzay istasyonu olması için inşa ettiği Tinagong-2 isimli uzay istasyonunu, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm ülkelere açmaya karar verdi.

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Çin, en büyük uzay istasyonunu BM ülkelerine açıyor

Çin'in 2019'da yapımına başlanılan ve 2022'de bitmesi planlanan Tinagong-2 isimli uzay istasyonu CCS, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülkelere kapılarını açmaya karar verdi.

"BM'ye üye tüm ülkelere kapımız açık"

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Çin'in BM Büyükelçisi Shi Zhongjun, 1967 yılında imzalanan Dış Uzay Anlaşması'na atıfta bulunarak, uzayın insanlık için ortak bir bölge olduğunu vurguladı. Zhongjun, ''Çin Uzay İstasyonu yalnızca Çin'e ait değil, aynı zamanda tüm dünyaya ait. Gelişim düzeylerine bakılmaksızın tüm ülkeler bu iş birliğine katılabilir" dedi.

Çin, Tiangong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonunun kontrolünü 2016 yılında kaybetmiş, istasyon atmosfere girişinde yanarak imha olmuştu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: uzay istasyonu, çin, BM
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