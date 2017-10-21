Çevreci, sessiz, yakıt cimrisi: Yerli SILEO Avrupa'da

Bozankaya firmasının ürettiği ikinci nesil elektrikli otobüs SILEO, Belçika'nın Kortrijk şehrinde düzenlenen Busworld Europe 2017 fuarında görücüye çıktı.

Çevre dostu, sessiz, verimli ve yakıt tasarruflu özellikleriyle ön plana çıkan ikinci nesil otobüs SILEO'nun 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modelleri bulunuyor.

Yolcu kapasitesi 75 ile 232 arasında değişen, herhangi bir güç kaybı yaşamadan yüksek performans sunan ve 4 saatte şarj edilebilen otobüs, 400 kilometreye kadar kesintisiz gidebilme kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, ilk nesil elektrikli otobüsü 4 yıl önce tanıttıklarını, 2,5 yıldır bu otobüsle yolcu taşıdıklarını söyledi.

Türkiye'de şu ana kadar elektrikli otobüslerle ilgili yapılan 7 ihaleyi de kazandıklarını belirten Günay, "En son Manisa Büyükşehir Belediyesinin ihalesine tek teklif veren firma bizdik." dedi.

"Elektrikli otobüste ciddi yol kat ettik"

Günay, Türkiye'de belediyelerin, araçlarını ilk kez denediklerinde tedirginlik yaşadığını anlatarak, "Bu yüzden ilk alımlar 4-5 adet düzeyindeydi ancak artık 20-30 adetlik siparişler veriyorlar. Bu da bizim ciddi anlamda yol kat ettiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

İhracat hedeflerine de değinen Günay, şu anda Almanya'nın 9 kentinde araçlarının hizmet verdiğini bildirdi.

Türkiye'de de elektrikli otobüs fikrinin yerleşmeye başladığına dikkati çeken Günay, elektrikli otobüsün ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasına karşın sağladığı yakıt tasarrufu ve satış sonrası bakım maliyetlerinin çok düşük olması nedeniyle kısa sürede ilk yatırım harcamalarını amorti ettiğini dile getirdi.

Çok daha tasarruflu

Ürettikleri elektrikli otobüsün dizel yakıtlı araçlara göre çok daha tasarruflu olduğunun altını çizen Günay, şöyle devam etti:

"Örneğin 12 metrelik dizel aracımız, İstanbul gibi bir yerde yaklaşık 100 kilometrede 50 litre yakıt tüketiyor. Bu da kilometre başına 1,5-2 liralık tüketim anlamına geliyor. Aynı boyuttaki bir elektrikli araç, tam dolu yolcuyla ve klimalar tamamen çalıştığında, kilometre başına 1 kilovat saat enerji harcıyor. Bu da ev elektriği hesabına göre 33 kuruşa karşılık geliyor. Belediye olarak sanayi elektriği kullandığınızda bu tutar 22, gece tarifesi kullanıldığı zaman ise 12 kuruşa kadar düşüyor. Bu anlamda çok büyük bir tasarruftan söz ediyoruz."

Bataryanın garanti süresinin 5 yıl olduğunu anlatan Günay, "Bu durum, bataryanın 5 yılda ömrünü tamamladığı anlamına gelmiyor. Belirli bir ücret karşılığında garanti süresini 10 yıla kadar çıkartabiliyoruz." diye konuştu.

Günay, otobüsler için akıllı şarj sistemi geliştirdiklerini ifade ederek, filo satın alan bir belediyenin 15-20 aracı aynı anda şarja bağlayabildiğini dile getirdi.

Aytunç Günay, "Dünya çapında troleybüs, tramvay, metro ve elektrikli otobüsten oluşan ürün grubunu kendi bünyesinde barındıran başka bir firma yok. Bazı ürünlerde Türkiye ve Avrupa'da marka konumundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA