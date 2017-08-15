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CERN'de yeni bir keşif

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) ilk kez ışığın ışıkla saçılması olan yüksek enerjili iki foton etkileşiminin kanıtını gözlemlediği bildirildi.

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CERNde yeni bir keşif

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) ilk kez ışığın ışıkla saçılması olan yüksek enerjili iki foton etkileşiminin kanıtını gözlemlediği bildirildi.

CERN'de ATLAS deneyini yürüten ekipte yer alan fizikçiler, ışığın temel birimi olan foton parçacıklarından ikisinin birbirlerine çarpıp yön değiştirdiğinin ilk dolaysız kanıtını keşfetti.

Keşfin ayrıntıları "Nature Physics" dergisinde yayımlandı.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda 2015 yılından bu yana kayıt altına alınan 4 milyardan fazla veriyi inceleyen bilim adamlarının, foton çarpışmasına aday 13 durum tespitinde bulunduğu belirtildi.

Bilim adamları, keşifle, kuantum elektrodinamiğinde daha önce bu konuda yapılan tahminlerin doğrulandığını kaydetti.

ATLAS Fizik Koordinatörü Dan Tovey, "Bu dönüm noktası niteliğinde bir sonuç, ışığın yüksek enerjide kendisiyle etkileşime girdiğinin ilk doğrudan kanıtı." ifadesini kullandı.

Etiketler: CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
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