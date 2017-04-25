Cassini, son kez geçti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Satürn keşif uydusu Cassini, gezegenin puslu uydusu Titan'a son yakın geçişini yaptı.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarından yapılan açıklamada, Cassini'nin 21 Nisan'da Titan'a 127'nci ve son kez yaklaştığı ve uydu yüzeyinin 979 kilometre üzerinden son yakın geçişini yaptığı belirtildi.

NASA araştırmacıları, keşif uydusunun gönderdiği fotoğrafların ve radar verilerinin Titan'ın kuzey kutup bölgesindeki hidrokarbon denizleri ve gölleri hakkında detaylı bilgi sağlayacağını kaydetti.

NASA'nın Cassini projesinin baş araştırmacısı Linda Spilker, "Cassini'nin Titan'ı yakından keşfi böylece noktalandı ancak uydunun topladığı veriler daha on yıllar boyunca bilimsel araştırmalara kaynak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Cassini'nin Titan üzerinden son geçişi, aynı zamanda uyduyu "Büyük Final" olarak adlandırılan nihai seferi için yörüngeye oturtuyor. Titan'ın kütle çekimi keşif uydusunun seyir çizgisini bükerek Satürn'ün halkaları dışından geçen güzergah yerine, gezegenin halkaları ile yüzeyi arasındaki boşluğa dikey dalış yapacağı yeni bir yörüngeye oturmasını sağlayacak.

Cassini, söz konusu yörünge üzerinde 22 tur yaptıktan sonra 15 Eylül'de son bir dalışla Satürn'ün atmosferinde yok olacak.

Uzaya 1997 yılında fırlatılan Cassini, NASA'nın Satürn araştırma misyonu kapsamında 2004 yılından bu yana gezegende incelemeler yapıyor.