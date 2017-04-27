  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Cassini, Satürn'ün halkaları arasında

NASA'nın Satürn keşif uydusu Cassini, gezegenin halkları ile yüzeyi arasındaki bölgedeye ilk seferini gerçekleştirdi.

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Cassini, Satürnün halkaları arasında

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Satürn keşif uydusu Cassini, gezegenin halkları ile yüzeyi arasındaki bölgeye ilk seferini yaptı.

NASA, Cassini'nin gezegen çevresinde keşif yolculuğunun yeni ve son evresinde, Satürn ile halkaları arasındaki boşlukta, dikey bir eksende yapacağı dalış ve çıkış turlarının ilkini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Dalışına 26 Nisan akşam saatlerinde başlayan uzay aracının, Dünya'ya ilk verileri 27 Nisan'da günün ilk saatlerinde yollamaya başladığı bildirildi.

Cassini, ara bölgede yaptığı geçiş sırasında Satürn'ün en iç görünür halkasının yaklaşık 300 kilometre yakınından geçerken, gezegenin atmosferi üzerindeki bulutlara yaklaşık 3 bin kilometre yaklaştı.

NASA araştırmacıları saatte 124 bin kilometre hızla hareket eden uydunun iç halkaların uzantısı olabilecek parçacıklardan etkilenmemesi için özel önlemler aldı. Araştırmacılar, uydunun Dünya ile bağlantısını sağlayan dört metrelik çanak anteni seyir yönüne çevirerek uydu için kalkan vazifesi görmesini sağladı. Bu yüzden dalış esnasında uyduyla bağlantı kurulamadı. Dalışın tamamlanmasının ardından antenin yönü Dünya'ya çevrilerek yeniden irtibat sağlandı.

Cassini aynı güzergah üzerinde 22 dalış daha gerçekleştirecek. Sonraki dalış, 2 Mayıs'ta yapılacak.

Uzaya 1997 yılında fırlatılan Cassini, Satürn'e ulaştığı 2004 yılından bu yana gezegen yörüngesindeki keşif faaliyetini sürdürüyor. Uydu, NASA'daki misyon planlayıcılarının "büyük final" adını verdiği keşif yolculuğunun son evresinde gezegen ile halkaları arasındaki yaklaşık 2 bin kilometre genişliğindeki bölgede yürüteceği keşif faaliyetinin ardından 15 Eylül'de nihai dalış yaparak gezegenin atmosferinde yok olacak.

Etiketler: NASA, cassini, satürn
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