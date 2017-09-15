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Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin atmosferine dalarak kendini imha etti.

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Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin atmosferine nihai dalışını yaparak 20 yıllık görevini sonlandırdı.

NASA'dan yapılan açıklamada, Cassini'nin Satürn'ün yüzeyine doğru son dalışını yaptığı ve uzay aracının sinyalinin, Cassini Görev Kontrol Merkezi'nde California yerel saatiyle 05.55'de (TSİ 14.55) kaybolduğu belirtildi.

Dalışın ilk anlarıyla, Cassini'nin son sinyalini göndermesi arasında yalnızca 1 dakika bulunduğu aktarıldı.

NASA, Cassini'nin nihai dalışını canlı yayınladı.

Satürn'ü 13 yıldır keşfeden, 20 yıldır uzayda bulunan Cassini'nin yakıtı tükenmişti.

NASA, keşif aracının, Satürn'ün uyduları Titan ve Enceladus ile çarpışma ihtimaline karşı gezegenin atmosferine dalarak kendini imha etmesi kararı almıştı.

Uzaya 1997'de fırlatılan Cassini, Satürn'e ulaştığı 2004'ten bu yana gezegen yörüngesindeki keşif faaliyeti yürütüyordu. Uzay aracı, NASA'daki misyon planlayıcılarının "büyük final" adını verdiği keşif yolculuğunun son evresinde, nisan ayından bu yana gezegen ile halkaları arasındaki haftalık turlar halinde 21 dalış yapmıştı.

Uydunun çektiği son fotoğraf:

Etiketler: satürn, NASA, cassini
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