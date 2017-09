CANLI YAYIN | Apple, yeni iPhone modellerini tanıttı

En çok kullanılan akıllı telefon modellerinden biri olan Apple yeni iPhone modellerini tanıttı.

Apple'ın aylardır süren iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus dedikoduları bu akşam sona erdi.

Apple, iPhone 8 ya da iPhone X'i 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Tiyatrosu'nda tanıtıldı.

İşte yeni iPhone'ların tüm detayları....

Apple Watch dünyanın en çok kullanılan kalp atış hızı monitörü olmuş durumda. Saat bundan böyle ritim değişimlerini algılayabilecek.

Apple kalp araştırmasını ortaya koyduk. Apple Heart araştırması ABD'de yıl sonunda mağazalarda olacak.

watchOS 4, 19 Eylül’de yayınlanacak

Apple Watch Series 3 tanıtıldı. Yeni Apple Watch hücresel bağlantı desteğine sahip

40 milyon şarkıyı bileğinizden dinliyor olacaksınız. Yeni Apple Watch, iPhone işe aynı telefon numarasını kullanacak. Tasarımsal anlamda bir değişiklik göze çarpmıyor. Yeni Apple Watch’un kalbinde çift çekirdekli yeni bir işlemci bulunacak. W2 işlemcisi ise Bluetooth ve Wi-Fi hızını artıracak.

Siri artık saatte konuşabiliyor. Ekrana bakmanıza gerek yok.

Apple Watch Series 3 ile birlikte kullanıcılara yeni kasa ve kordon seçenekleri sunulacak. Tek mikrofon saat üstünde yer alıyor.

Apple Watch Series 3, iki farklı versiyonla raflardaki yerini alacak. Farklı kayışlarda olacak. Hücresel bağlantılı model için 399 dolar ödemek gerekecek.

Apple Watch Series 3, 15 Eylül’de ön siparişe çıkacak ve 22 Eylül’de satışa sunulacak. 15 Eylül'de siparişler alınacak.

Apple TV 4K duyuruldu. Şimidiye kadarki en kaliteli görüntüyü sunacak. Sinematik kalitede.

Apple TV 4K’yı Eddy Cue anlatıyor. Cue, yeni Apple TV 4K HDR görüntü desteğine sahip olmasına vurgu yapıyor. HDR kaliteyi destekliyor. Yeni Apple TV, A10X işlemci taşıyor. iPad Pro'da da var. aynı işlemci. Cihaz kutusundan yeni tvOS sürümüyle çıkacak.

Apple 4K filmleri HD filmlerle aynı fiyatlarla sunacak. Daha önce satın alınan içerikler otomatik olarak 4K HDR’a yükseltilecek. İstenilen film ve TV şovları her an izlenebilecek. Apple TV 4K’nın 32 GB versiyonu 179 dolar, 64 GB versiyonu ise 199 dolar karşılığında satılacak. Apple TV 4K 22 Eylül’de raflarda olacak. 15 Eylül'den itibaren sipariş verilebilecek.

Canlı spor sunulacak. Takımınızın ESPN'den maçları izlenebilecek.

4K özellikli foto ve müzikler istenilen anda paylaşabilecek. Binlerce oyun seçeneği olacak. Yeni Apple TV, beraberinde yeni oyunlar getiriyor. Bu oyunlardan bazıları sahnede thatgamecompany CEO’su Jenova Chen tarafından tanıtılıyor.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

Ön ve arka tarafı cam. Apple, bu iki telefonda ekran boyutunu değiştirmese de, True Tone teknolojisini getiriyor.

Altı çekirdekli A11 Bionic işlemciyle gelen cihazlar suya ve toza karşı dayanıklı. Arka panelde camı tercih eden Apple, yeni telefonlarına iPhone 7’den yüzde 25 daha fazla ses veren hoparlörler yerleştirmiş. İşlemci A10'a göre 6 kat daha hızlı. GPU 3 boyutlu uygulamalarla uyumlu.

Kameralar en önemli kısım. iPhone 8’in arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü tek bir kamera bulunuyor. iPhone 8 Plus’ta ise arka kamera sayısı ikiye çıkıyor. Derin pikseller dikkat çekiyor.

iPhone 8 Plus, “Portrait Lightning” adını taşıyan yeni bir kamera moduyla geliyor. İstediğini ışıklandırma efektini kullanabileceksiniz. Bu arada fotoğrafların üzerinde hiç oynanmadı.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile 4K 60 FPS video kaydı yapılabilecek. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, şirket tarafından tasarlanan video kodlayıcısıyla daha hızlı çerçeve oranları vadediyor. Apple iPhone 8 Plus ile artırılmış gerçeklik sahasına da giriş yapıyor. Her bir iPhone AR için ayarlandı.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ise kablosuz şarj özelliğine sahip olacak.

iPhone 8 699 dolar, iPhone 8 Plus ise 799 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Telefonlar 22 Eylül’de satışa sunulacak.

iPhone X

Apple X’i doğrudan 10 şeklinde okumayı tercih ediyor. Paslanmaz çelik kasa. Suya karşı dayanıklı ve iki rengi var.

iPhone X, 2436 x 1125 piksel çözünürlüklü 5.8 inç ekrana sahip. Super Retina ekran var.

iPhone X, OLED ekran teknolojisinin kullanıldığı ilk iPhone. Telefon hem Dolby Vision hem de HDR desteğine sahip. Ele çok rahat oturan bir tasarım. Ekran çok yüksek hassasiyete sahip. Yepyeni bir deneyim sunacak.

Ekrana dokunduğunuzda hemen uyanıyor. Ana sayfa düğmesi yok.

Siri ile etkileşime girmek için telefonun yanındaki güç butonuna dokunmak gerekiyor. Siri için bir anasayfa düğmesi var. Yüz tarama da var. Yani Face ID. Akıllı telefonun kilidini bu şekilde açacaksınız.

iPhone X, A11 Bionic neural engine adını taşıyan bir işlemci barındırıyor. Makine öğrenme oluşturuldu telefonda. Nöral motor, makine öğrenme algoritmalarını içeren bir donanım.

Face ID; yüzdeki değişimleri algılayıp uyum sağlayabiliyor. Fotoğrafla sistemi kandırmak ise mümkün değil. Face ID, Apple Pay ile yapılacak ödemelerde doğrulama yöntemi olarak da kullanılabilecek. Oldukça hızlı, sezgisel ve basit.

Yüz takibi teknolojisi, beraberinde Animoji adını taşıyan hareketli emojileri de getiriyor.