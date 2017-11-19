Bu kez tıp sınavına giren bir robot oldu

Çin'de bir üniversite tarafından geliştirilen Xiao Yi (ŞİAO Yİ), geçen yıldan beri tıpta uzmanlık sınavına çalışıyordu.

53 tıp kitabı, binlerce tıbbi makale hafızasına aktarıldı. Ancak bilgileri depolaması yetmiyordu. Analiz yapması, yorum sorularını cevaplayabilmesi gerekiyordu. Ardından analiz kapasitesinin gelişebilmesi için, klinikte çalışmış doktorların deneyimleri yüklendi.

Sınavda, hem tıbbi hem de klinik bilgisini test eden elektronik soruları cevapladı. Xiao Yi, 600 üzerinden 456 aldı. Bu sonuçla, Çin'de doktor olmak için gereken barajı 96 puan birden geçmiş oldu.

Xİao Yi, tıp sınavına giren ilk robot oldu ama henüz beklenmedik durumlarda doğru teşhisi koyabilecek esnekliğe sahip değil.

Yapay zekalı robot, önümüzdeki süreçte kliniklerde doktorların yanında danışman olarak hizmet verecek.

Çinli yetkililer, gelecek Mart ayından itibaren ise tıp fakültelerindeki eğitimlerde Xiao Yi'den faydalanmayı düşünüyor.

Kaynak: TRT Haber