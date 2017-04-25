Bu araçlar ne kurşun ne el bombası ne de mayın geçiriyor!

Alman şirketi Alpha Armouring, patentli 360 derece zırh konsepti ile araçların çatı, taban ve yan kısımlarını çelikten zırhlayarak aracı sadece kurşun değil, el bombası veya mayın gibi patlayıcılara karşı da koruyabiliyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde otomobil tutkunlarını buluşturan, Türkiye'nin en önemli otomobil fuarı İstanbul Autoshow'da, yeni model otomobillerin yanı sıra araçlarla ilgili teknolojiler de sergileniyor. Araçlara zırh hizmeti sağlayan Alpha Armouring de, standında, yeni ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Alpha Armouring Teknik Genel Müdürü Erkan Şahin, firma olarak 35 yılı aşkın tecrübeye sahip olduklarını ifade ederek, fabrikalarının Münih'te bulunduğunu, yurt dışı satışın Almanya'da, Türkiye'deki satışın ise Florya'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Araçları içten zırhladıklarını ve dışarıdan aracın zırhlı olup olmadığının anlaşılmadığını belirten Şahin, araçların cam ve şasisini zırhlayarak bir güvenlik konsepti geliştirdiklerini, patentli 360 derece zırh konsepti ile araçların çatı, taban ve yan kısımlarını olduğu gibi çelikten zırhladıklarını, böylece araçların sadece kurşunlara karşı değil, el bombası veya mayın gibi patlayıcılara karşı da korunabildiğini söyledi.

Şahin, müşterilerin isteklerine göre araç üzerindeki ve içindeki tüm ögeleri değiştirebildiklerini, aracın iç dizaynında da en yüksek kalitedeki malzemeleri kullandıklarını anlattı.

"Asya'dan, Orta Doğu'dan müşterilerimiz var"

Erkan Şahin, belli bir kitleye değil, herkese hitap ettiklerini, dünyanın her tarafından, Asya'dan, Orta Doğu'dan müşterileri bulunduğunu söyledi.

Kaliteyi önemsediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kaliteyi daima yüksek tutmak istiyoruz. Onun için bizim şirketimiz ufak. Çok büyük bantta çalışmıyoruz. Büyük bantta çalışmaya başladığımız takdirde kalitemiz düşebilir. Çünkü bu sefer ürün sürümden kazanıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Kalitemizi daima korumak, sabit tutmak ve geliştirmek için ufak tutuyoruz. Bu konuda fazla aşırıya kaçmıyoruz."

Araçların iç ve dış tasarımı ile ilgili tüm işlemlerin, şirketin Almanya'daki atölyesinde hand made (el yapımı) şeklinde yapıldığını vurgulayan Şahin, standart bir aracın zırhlama işleminin 8 ila 10 hafta arası sürdüğünü bildirdi. Şahin, belirtilen süre zarfında aracın plakalı ve trafiğe açık bir şekilde müşteriye teslim edildiğini söyledi.

Şahin, dünyada zırhlı araç yapan firma sayısının fazla olduğuna işaret ederek, "Bu kaliteyi sadece biz sunuyoruz. Alpha Armouring'in bu alanda bir rakibi yok. Araçlar üzerinde sık sık balistik ve birtakım patlama testleri uyguluyoruz. Bu alanda öncü bir şirketiz. Bu düzeyde kalabilmek için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.