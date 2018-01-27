  • 27 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.663
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BTK'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' paylaşımlarına yakın takip

BTK'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' paylaşımlarına yakın takip

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan provokatif, yalan ve yasa dışı içerikleri yakından takip ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BTKdan Zeytin Dalı Harekatı paylaşımlarına yakın takip

Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte şer odaklarının özellikle sosyal medya üzerinden dezenformasyon ve provokasyon çalışmalarına başladığını ifade eden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet eden bu çalışmaların, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından titizlikle yürütülen harekata gölge düşürme amaçlı olduğunu ve kamuoyunda infial uyandırdığını söyledi.

BTK'nın, harekatın başladığı günden bu yana internet ortamında yapılan yayınları anlık olarak takip ettiğini belirten Sayan, provokasyon amaçlı bu yayınlarla ilgili olarak başta sosyal medya kuruluşları olmak üzere içerik ve yer sağlayıcılara gerekli bildirim ve uyarılarda bulunulduğunu anlattı.

ABD'li şirketler yasa dışı içerikleri kaldırmakta çekimser davranıyor

Sayan, bu kapsamda Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal mecraların yetkilileriyle doğrudan temas kurularak yasa dışı içeriklerin anlık olarak iletildiğine dikkati çekti. Sayan, şöyle devam etti:

"Uluslararası hukuki uygulamalardan biri olan uyar-kaldır yöntemi uygulanarak gerekli aksiyonların alınması sağlanmaya çalışılıyor ancak ABD menşeli bir kısım sosyal medya şirketlerinin yapılan bildirimlere rağmen yasa dışı içerikleri çıkarma konusunda çekimser kaldıkları, hatta tüm uyarılara rağmen ısrarla bu tür içeriklerin yayınlanmasına izin verdikleri görülmektedir. Yasa dışı ve manipülatif içerikler yoluyla algı operasyonu yapmayı hedefleyen sosyal medya hesapları ve diğer internet yayınlarına yönelik olarak Kurumumuzca ivedilikle işlem tesis edilmektedir."

Yasal işlemler yapılıyor

Sayan, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla yasa dışı yayınları ve sosyal medya paylaşımlarını yapan kişilere yönelik olarak yasal çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum ve koordinasyon içinde hareket edildiğini, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle anlık iletişim sağlanarak söz konusu içerikleri ve içerikleri yayan faillerin adli mercilere iletildiğini kaydetti.

BTK Başkanı Sayan, internette ve özellikle sosyal medyada yapılan bu tür yayınlar konusunda vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstermeleri ve algı operasyonuna yönelik yalan haber ve paylaşımlar için ilgili şikayet mekanizmalarını kullanarak mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, sosyal medya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER