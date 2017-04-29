  • 29 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.556
    EURO 3.883
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.772
Buradasınız : » » BTK'dan zararlı yazılıma siber operasyon

BTK'dan zararlı yazılıma siber operasyon

BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin, "LokiBotnet" isimli zararlı yazılımı bir operasyonla devre dışı bıraktığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BTKdan zararlı yazılıma siber operasyon

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yazılı açıklamasında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin, Android tabanlı cihazlara gönderilen SMS'lerde yer alan linkler üzerinden akıllı telefonlara yüklenen zararlı uygulama LokiBotnet'in komuta kontrol sunucularına yaptığı operasyonla yazılımın komuta merkezini tamamen devre dışı bıraktığı duyuruldu.

Bankacılık uygulaması veya hediye çekilişi gibi görünüyordu

LokiBotnet'in kendisini "bankacılık uygulaması" veya "çekilişle hediye kazandıran bir yazılım" gibi gösterdiği belirtilen açıklamada, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin yaptığı operasyonun, bir bankanın ihbarıyla harekete geçen BTK siber güvenlik uzmanları tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, BTK uzmanlarının, söz konusu yazılımın komuta kontrol sunucularına sızıp zararlı yazılım bulaştırılan cihazların listesini ele geçirdiği ve ilk olarak zararlı uygulamanın etkilendiği cihazlarla komuta sunucusu arasındaki iletişimi kestiği bilgisine yer verildi.

Türkiye'de bot haline getirilen cihazların komuta merkezinden emir almasının önüne geçildiği kaydedilen açıklamada, LokiBotnet'in komuta sunucusundaki tüm bilgilerin temizlendiği ve komuta merkezinin tamamen devre dışı bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada, zararlı yazılımdan etkilenen cihazlar ve kişilerin yanı sıra saldırganlarla ilgili bilgilerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla paylaşıldığı ifade edildi.

Etiketler: BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER