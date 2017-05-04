BTK'dan WhatsApp arızasına ilişkin açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp uygulamasında dün gece global seviyede bir arıza olduğunu belirterek, "Sorunun nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak yeni özelliklerin eklenmesiyle ilgili update sırasında bir sorun olmuş veya siber saldırı yaşanmış olabileceği iddiaları söz konusu." dedi.

Sayan, küresel düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp'ta dün gece saatlerinde yaşanan bağlantı sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sorunun global seviyede bir arıza olduğunun raporlandığına dikkati çeken Sayan, "WhatsApp yetkililerinden sorunun nedenine ilişkin açıklama yapılmadı ancak yeni özelliklerin eklenmesiyle ilgili update sırasında bir sorun olmuş veya siber saldırı yaşanmış olabileceği iddiaları söz konusu." diye konuştu.

İnternet üzerinden hizmet veren sesli ve yazılı iletişim uygulamalarının (OTT) hayatın her alanına girdiğini anlatan Sayan, "OTT'lerle ilgili tüm dünyada konuşulan şey, bunlarla ilgili ne bir hizmet kalitesi var ne de buradaki dataların güvenliğiyle ilgili herhangi bir kıstas getirilmiş. O şirketin kendi kurallarına bağlı olarak herhangi bir otorite tarafından denetlenmesi bile yok. Bu anlamda oradaki kişisel bilgilerinizden kimse sorumlu değil. Kişisel bilgileriniz bir yere giderse bu OTT'leri kullandığınız için kamuoyunda hiçbir regülasyon otoritesi, hiçbir şekilde hesap soramıyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Otoriteler tarafından denetlenen iletişim servislerini tavsiye eden Sayan, Türkiye'de OTT konusunda gelişmeler olduğunu söyledi.

Sayan, çeşitli mobil operatörlerin geliştirdiği yerli OTT'ler bulunduğuna işaret ederek, bunlarda kişisel verilerin güvenliğinin sağlandığını bildirdi. Sayan, yerli ve milli olan uygulamalarla en azından datanın güvende olduğundan emin olunabileceğini sözlerine ekledi.