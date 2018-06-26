BTK'dan sahte mesaj uyarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, vatandaşları sahte mesajlara karşı uyardı.

Sayan, sosyal medya üzerinden konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan içerikleri başkalarıyla paylaşmadan önce dikkatli olunmasında fayda var. Sahte mesajlardaki linkleri açmamak gerek. Doğru ve sahte mesajları ayırt etmek için internette küçük bir araştırma yeterli."