'B.O.W İSTKA' Avustralya Yolcusu

Türkiye'nin uluslararası alanda ödül alan ilk güneş arabası ekibi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güneş Arabaları Ekibi (GAE), güneş enerjisi ile çalışan 8'inci araçları "B.O.W İSTKA" ile 8-15 Ekim'de Avustralya'da yapılacak "World Solar Challenge 2017"ye katılmaya hazırlanıyor.

Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, İTÜ GAE tarafından tasarlanan "B.O.W İSTKA"nın tanıtımı, üniversitenin Ayazağa Kampüsünde yapıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, 1,5 yıldır süren hummalı bir çalışmanın sonucunda öğrencilerinin ortaya bir değer koyduğunu söyledi.

İTÜ'de uzun zamandır böyle bir ekolün bulunduğunu dile getiren Kındap, "Öğrencilerimiz geliştirdikleri araçlarla dünya şampiyonalarına katılıyorlar. Yeni nesil bir güneş arabamızla tekrar Avusturalya'da yapılacak yarışmaya hazır duruma geldiler. Hem ağır bir mühendislik okuyacaksın hem de bu tip projelere imza atacaksın, gerçekten bu kolay değil. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bunca çalışmanın sonucunda bunun gururunu yaşayacaklar. Onları zorlu bir sınav bekliyor. Binlerce kilometrelik bir yarışa gidiyorlar. Orada hem İTÜ hem de ülkemizi layıkıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kındap, aracın geliştirilmesinde kendilerine destek veren sponsorlara teşekkür etti.

"Güneşli bir günde yaklaşık 800 km yol alabiliyor"

İTÜ GAE'de yer alan İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Çiçek de "B.O.W İSTKA"nın İTÜ'de üretilen diğer araçlara göre daha çok geliştirildiğini belirtti. Araçta yüzde 15 aerodinamik gelişim sağladıklarını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Ayrıca yüzde 15 mekanik geliştirme de sağlandı. Yarışma kurallarında yaşanan süreçten dolayı daha zorlu bir sürece girildi. Güneş panelleri eskiden 6 metrekare kullanılırken şimdi 4 metre kullanılıyor ve 3 bin kilometrelik yarışta daha iyi bir enerji tasarrufu sağlamamız gerektiğini ortaya koyuyor. Aracımız eski araçlara göre biraz daha hafif ve ufak. Kendi teknolojilerimizi barındırıyor. Araçta yüzde 90 yenilenmeye gidildi. Yeni gömülü sistem yazılımlarına geçildi. Yeni işlemciler ve teknolojiler uygulandı."

Çiçek, aracın 21 kişilik bir ekip tarafından geliştirildiğini söyledi.

Aracın saate 140 km hıza ulaşabildiğine dikkati çeken Çiçek, "Bu tek motor ile sağlanıyor. 6 kilovatlık bir batarya paketi var üzerinde. Aracın şarj işlemini normal şarj üniteleri ile prizlerden yapabilirken aynı zamanda güneşten de yapabiliyoruz. Güneşli bir günde yaklaşık 800 km yol alabiliyor." dedi.

Avustralya'da katılacakları World Solar Challenge 2017'ye de değinen Çiçek, "1987 yılından beri yapılan bir yarışma. Bu sene oraya katılacak tek Türk ekibi biziz. 3021 kilometrelik bir menzili yani ülkenin en kuzeyinden en güneyine kadar tamamlamayı planlıyoruz. Tek şarj ve maksimum 5 günde tamamlamamız gerekiyor. Günde minimum 600 kilometre yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aracın destekçileri arasında bulunan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bayraktar da vakıf olarak 2023 yılana kadar 1001 teknoloji takımı kurma hedefleri doğrultusunda üniversitelerde kurulmuş takımları desteklediklerini söyledi. İTÜ GAE'yı da desteklediklerini anımsatan Bayraktar, "Amacımız, üniversitelerde teknolojiye, geleceğin alanlarına ilgili gençlerimizin yeni nesle örnek olması. Vakıf olarak bu yıl üniversitelerdeki 20 proje takımını destekledik. Bunlara alt yapı, malzeme, danışmanlık ve ulaşım desteği verdik. İTÜ güneş arabasına malzeme desteği verdik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, aracın tanıtımı ve kısa bir gösteri sürüşü yapıldı.

Avustralya'daki yarışma öncesinde, İstanbul'dan hareket edilerek İzmir, Eskişehir, Ankara turu ile aracın test sürüşlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.