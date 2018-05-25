BM'nin Gebze’de kurduğu "Teknoloji Bankası" 4 Haziran'da açılacak

2011 yılında gündeme gelen ve 47 ülkedeki 880 milyon insanı doğrudan ilgilendiren Teknoloji Bankası'nda sona gelindi.

Turkey is a staunch supporter of the #LDCs, provided 2.1 billion USD assistance b/w 2010-2017. LDC Technology Bank hosted by Turkey to be inaugurated on June 4th. #TechnologyBank will play key role in fostering productive capacity&structural transformation of LDCs. — Turkish Mission - UN (@Turkey_UN) 21 Mayıs 2018

Teknoloji seviyesi düşük ülkelerin teknolojik açıklarını kapatmak için kurulan banka, Türkiye dahil tüm Birleşmiş Milletler ülkelerinden bağış kabul edecek.

Türkiye ilk 5 yıllık zaman dilimi için yıllık 2 milyon dolar olmak üzere 10 milyon dolar vermeyi baştan taahhüt etti.

47 ülkenin teknoloji açığını kapatacak

Teknoloji Bankası'nda Türkiye ev sahibi olarak kritik bir öneme sahip olacak.

Bankanın ana misyonu fonda biriken paralar ile En Az Gelişmiş Ülkeler'in (EAGÜ) teknoloji açığını kapatmak olacak. 47 gelişmemiş ülkeye, teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konularında da eğitim ve destek verilecek.

Kaynak: TRT Haber

