BM'nin Gebze’de kurduğu "Teknoloji Bankası" 4 Haziran'da açılacak

2011 yılında gündeme gelen ve 47 ülkedeki 880 milyon insanı doğrudan ilgilendiren Teknoloji Bankası'nda sona gelindi.

Turkey is a staunch supporter of the #LDCs, provided 2.1 billion USD assistance b/w 2010-2017. LDC Technology Bank hosted by Turkey to be inaugurated on June 4th. #TechnologyBank will play key role in fostering productive capacity&structural transformation of LDCs.