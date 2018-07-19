Bir yıldızın gezegeni yok etmesi ilk kez kaydedildi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Chandra X-Işını teleskobu, ilk kez genç bir gezegenin yörüngesindeki yıldız tarafından yutulmasını kaydetti.

Chandra X-Işını teleskobu, Dünya'dan 450 ışık yılı ötede bulunan "RW Aur A" yıldızı çevresindeki bir gök cisminin, bir yıldızla çarpışmasını ve daha sonra yıldızın enkazında yok oluşunu kayda aldı.

RW Aur A, 1937'de keşfedilmesinden bu yana parlaklığındaki değişkenlik nedeniyle gök bilimcilerin ilgisini çekiyordu. Araştırmacılar ilk yıldızın parlaklığındaki azalmanın sebebini somut olarak tespit emeyi başardı.

Gaz bulutu yıldızın parlaklığında azalmaya neden oluyor

Araştırmaya önderlik eden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne (MIT) bağlı Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırması Enstitüsü'nden Hans Moritz Guenther, şunları söyledi:

"Bilgisayar simülasyonları gezegenlerin genç yıldızların içine düşebileceğini gösteriyordu. Ancak bu durumu daha önce hiç gözlemleme olanağı bulamamıştık. Eğer X-ışını verilerini yorumlama tarzımızda bir hata yoksa, ilk defa bir genç yıldızın gezegen veya gezegenleri yuttuğunu kayda geçirmiş oluyoruz."

Araştırmacılar, 2 gök cisminin çarpışmasıyla oluşan kalın toz ve gaz bulutunun yıldızın parlaklığındaki azalmaya sebep olduğunu düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları "Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

Nobel ödüllü Hindu-Amerikan astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'ın adını taşıyan Chandra X-ışını teleskobu, 1999'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Kaynak: AA