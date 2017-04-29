  • 29 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.556
    EURO 3.883
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.772
Buradasınız : » » Bilim insanları dünyadaki ilk fare kafası nakline imza attı

Bilim insanları dünyadaki ilk fare kafası nakline imza attı

Bilim insanları küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek, dünyadaki ilk fare kafası transplantasyonuna imza attı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bilim insanları dünyadaki ilk fare kafası nakline imza attı

Bilim insanları küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek, dünyadaki ilk fare kafası transplantasyonuna imza attı.

CNS Neuroscience and Therapeutics adlı dergide yer alan araştırmada, ameliyatta biri donör, biri alıcı ve biri de kan sağlayıcı olan üç farenin kullanıldığı bildirildi.

Küçük farenin kafası ve ellerinin büyük fareye yerleştirilmesi deneyiyle asıl amacın iki kafası bulunan canlılarda beyne yeterli kan akışının olmamasına ilişkin bir çalışma olduğu kaydedildi.

Araştırma, İtalyan Beyin Cerrahı Sergio Canavero ve Çin'in Harbin Tıp Üniversitesi öğretim üyesi Xiaoping Ren tarafından yapıldı.

İki araştırmacı daha önce de biri maymunda olmak üzere bazı hayvanlarda kafa transplantasyonu yapmışlardı.

Canavero'nun Aralık 2017'de insan kafası transplantasyonu gerçekleştirmeyi planladığı, bu transplantasyonun Werdnig-Hoffman hastalığı olan bir Rus vatandaşında yapılacağı bildirilmişti. AA

Etiketler: bilim insanları, fare
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER