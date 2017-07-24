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Buradasınız : » » Bilim dünyasını şaşırtan garip mesajların sırrı çözüldü

Bilim dünyasını şaşırtan garip mesajların sırrı çözüldü

Geçtiğimiz haftalarda saptanan, gezegenimize 11 ışık yılı uzaklıkta bulunan Ross 128 isimli bir cüce yıldızdan gelen periyodik sinyaller için ilk açıklama geldi.

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Bilim dünyasını şaşırtan garip mesajların sırrı çözüldü

11 ışık yılı uzaklıkta bulunan Ross 128 isimli bir cüce yıldızdan gelen periyodik sinyaller için ilk açıklama geldi.

Bilim dünyası bir haftadır 'Ross 128' isimli bir cüce yıldızdan gelen mesajları konuşuyor.

Geçtiğimiz hafta Arecibo Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre bilim insanları, 12 Mayıs’ta devasa boyutlardaki radyo teleskoptan sinyaller aldıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili Porto Riko Üniversitesi'nde görevli astrobiyolog "Neredeyse periyodik olarak sinyaller geliyor. Uzaylılar olabilir" demişti.

Güneş’ten 2.800 kat daha parlak olan Ross 128 hakkında yeni bir açıklama geldi. 

SETI Berkeley Research Center'da görev alan bilim insanları gizemli sinyalleri çözdüklerini iddia etti.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu sinyaller 'geostationary satellite'lardan (Dünya'dan yaklaşık 35 bin kilometre yukarıda bulunan ekvator hizasında dünya ile aynı hızda dönen uydular) geliyor.

Başka bir deyişle söz konusu sinyaller dünya dışı bir medeniye ait değil. 

Etiketler: NASA, ross 128, Arecibo, yıldızlar, Cüce yıldız, bilim, porto riko üniversitesi, astroloji, SETI Berkeley Research Center, geostationary satellite, uzaylılar
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