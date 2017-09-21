  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Bilim adamlarından kritik eşik uyarısı

Bilim adamları, dünyada karbon dengesinin gelecek yüzyılın başından itibaren canlı yaşamını kitlesel olarak tehdit edebilecek kritik eşiğe ulaşabileceği uyarısında bulundu.

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Bilim adamlarından kritik eşik uyarısı

Bilim adamları, dünyada karbon dengesinin gelecek yüzyılın başından itibaren canlı yaşamını kitlesel olarak tehdit edebilecek kritik eşiğe ulaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Jeofizik Bölümünden Daniel Rothman, son 200 yılda emisyonların atmosferdeki ve okyanuslardaki karbon miktarında yol açtığı artışın 2100 yılında canlı yaşamını tehdit edecek kritik eşiğe ulaşacağını ileri sürdü.

Dünyanın son 540 milyon yılda karbon döngülerindeki dengesizlikler nedeniyle 5 kitlesel yok oluş evresi yaşadığına dikkati çeken Rothman, okyanuslarda karbon miktarındaki artışın hangi eşikten sonra böylesi bir yok oluşu tetiklediğini anlamak üzere matematiksel bir formül geliştirdi.

Rothman, söz konusu formül sayesinde okyanuslardaki karbon miktarının yaklaşık 310 gigatonu aşmasıyla canlı türlerinin yok olmaya başlayacağını hesapladı.

Amerikalı bilim adamı, karbon emisyonlarındaki artış eğilimleri göz önüne alındığında, eğer aksi yönde önlem alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde okyanuslardaki karbon birikiminin bu kritik eşiğe ulaşmış olacağını kaydetti.

Kitlesel yok oluşun hemen yaşanmayacağına, böylesi bir afetin 10 binlerce yıla yayılacağına dikkat çeken Rothman, ancak bunun kritik eşik olduğunu ve bu noktadan itibaren insanlığın artık "bilinmez bölgeye" girmiş olacağını vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Etiketler: Massachusetts, abd, küresel ısınma, karbon miktarı
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