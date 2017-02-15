'Bayrağı Yakala Siber Güvenlik Yarışması'nın sonuçları açıklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) düzenlenen, "Bayrağı Yakala Siber Güvenlik Yarışması" sonuçları açıklandı.

Kurumdan yapılan açıklamada, ülkenin siber savunmasına destek verecek gençleri belirlemek amacıyla düzenlenen söz konusu yarışmaya 12 bin 416 bireysel, bin 256 grup kayıtlı yarışmacının katıldığı ifade edildi.

Yarışmayı kazananların bir kısımının BTK ve kamu kurumlarında istihdam edileceği kaydedilen açıklamada, bir kısımına da eğitim imkanları sağlanacağı ve cumhuriyet altını hediye edileceği belirtildi.

Buna göre yarışmayı kazanlar, puan ve dereceleri şöyle:

Sırası Grubu/İsmi Puanı Tamamlama Tarihi

1 SaltBae 3597 21.01.2017 17:38

2 KırmızıBeyaz 3597 21.01.2017 18:34

3 CTZERO 3595 21.01.2017 18:43

4 kuzgunlar 3593 21.01.2017 17:27

5 HLTYGR 3593 21.01.2017 19:01

6 Millİrade 3592 21.01.2017 17:34

7 OPBTK 3591 21.01.2017 17:37

8 A TAKIMI 3284 21.01.2017 14:10

9 WSSAT 3085 21.01.2017 19:53

10 ZARAR 2845 21.01.2017 16:22

11 POKIEE 2700 21.01.2017 18:21

12 !ACEMİ 2343 21.01.2017 17:47

13 Melih SARICA 2327 21.01.2017 18:37

14 AZARAKS 2149 21.01.2017 10:07

15 EINHERJAR 1984 21.01.2017 18:07

