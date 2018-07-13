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Bakan Varank'ın müdahil olduğu Ar-Ge laboratuvarı kapanmayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank devreye girdi, kapatılacak denilen laboratuvar tamamen AR-GE çalışmalarına tahsis edildi.

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Bakan Varankın müdahil olduğu Ar-Ge laboratuvarı kapanmayacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ar-Ge laboratuvarının kapatılmasının gündeme gelmesiyle olaya müdahil olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varnak, laboratuvarın kapatılmasının önüne geçerek araştırma çalışmalarına devam edilmesini sağladı.

Laboratuvar sorumlusu Doç. Dr. Sinan Kıvrak laboratuvarın kapatılmak istenmesiyle ilgili sosyal medaya hesabında paylaşımlarda bulundu.

Kıvrak yaptığı paylaşımda, "Gençler hala aktif bir şekilde çalışıyor. Bir senede 50’ye yakın proje yaptığımız bu laboratuvar, yönetim tarafından KAPATILIYOR. Peki; bu gençler nasıl ve nerede yetiştirilecek. Gecesinden gündüzünden feragat eden bu nesil heba edilirse, yazık olur.” ifadelerini kullandı.

 


 

Laboratuvarda savunma sanayine yönelik çalışmalar yapılıyor

Yapılan paylaşım üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üniversite yönetimi ile görüşerek sorunun çözülmesini sağladı. 

Öğrencilerin önemli projelere imza attığı laboratuvarda özellikle savunma sanayine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Bakan Varank’ın müdahil olmasının ardından laboratuvar tamamen Ar-Ge çalışmalarına tahsis edildi.

Bakan Varank'a teşekkür

Laboratuvar ile ilgili sıkıntının çözülmesinin ardından yine sosyal medya hesabından paylaşarak sevincini dile getiren Doç. Dr. Kıvrak, Bakan Varank’a  teşekkür etti.

 


 

Kıvrak, teşekkür mesajında, “Problemin çözülmesine bizzat müdahil olan sayın Bakanımız Varank, değerli yardımcılarına ve dahi bilgimiz dahilinde olmayıp problemin çözülmesine katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize şahsım ve öğrencilerim adına gönülden teşekkürlerimi sunarım.” diyerek öğrencileri ile o anı paylaştı. 

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doç. Dr. Sinan Kıvrak, AR-GE, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elek
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