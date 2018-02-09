Bakan Özlü: Üniversitelerin bilimsel kapasitelerini artırmazsak teknoloji üretemeyiz

İzmir programı kapsamında Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret eden Bakan Özlü, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından fen ve mühendislik fakültelerinden gelen akademisyenlerden brifing aldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi olması hedefinde üniversitelerin kilit öneme sahip olduğuna işaret eden Özlü, "Bütün planlarımızı bunun üzerine yaptık. Bu 3 temel hedefin tamamı üniversitelere dayanıyor. Üniversitelerin bilimsel kapasitelerini artırmazsak teknoloji üretemeyiz. Teknoloji transferi bir yere kadar, teknoloji üretimini ancak bilgi üreten üniversitelerle yaparız." diye konuştu.

Özlü, İzmir’in teknoloji üssü olma noktasında bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "İzmir Teknoloji Üssü projemize üniversitelerden ve akademisyenlerimizden katkı bekliyoruz. Üniversitelerin bilimsel kapasitesinin artırılması, üretilen bilginin teknolojiye dönüşmesi ve teknolojinin sanayiye katkı sağlamasını önemsiyoruz." dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da bölgenin en köklü üniversitesi olarak 2019 yılında "Türkiye’nin araştırma üniversitesi" olmak istediklerini belirtti.

Ar-Ge faaliyetlerinin ilerletilmesi ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Budak, TÜBİTAK’a en fazla proje sunan üniversite olduklarını söyledi.

Bakan Özlü, daha sonra Ege Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Ege Teknopark'ı ziyaret etti, girişimci şirketlerin yetkilileriyle görüştü.

Kaynak: AA