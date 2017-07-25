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Ay'da volkanik tortuların neredeyse hepsinde su izine rastlandı

Dünya'nın uydusu Ay'ın yüzeyine saçılmış volkanik tortuların, azımsanmayacak miktarda su içeriyor olabileceği bildirildi.

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Ayda volkanik tortuların neredeyse hepsinde su izine rastlandı

Science Daily'nin haberine göre, Brown ve Hawaii üniversitelerinden bilim adamlarının, uydu verilerini kullanarak yürüttüğü araştırma, Ay'ın derinliklerinden gelen magmanın patlamasıyla oluşan cam kürecikleri içerdiği sanılan ve eski çağlardan kalan volkanik tortularda büyük miktarda suyun sıkışıp kalmış olabileceğini gösterdi.

Sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) fon sağladığı araştırma çerçevesinde bilim adamları, yörüngesel spektrometre ile Ay'ın yüzeyinde seken ışığın ölçümünü yaptı.

Yüzeyden yansıyan veya yüzeyin absorbe ettiği ışığın dalga boylarını inceleyen bilim adamları, buralarda hangi minerallerin ve bileşimlerin bulunduğu hakkında fikir sahibi oldu.

Volkanik tortuların neredeyse hepsinde su izine rastlandı

Ay'ın yüzeyinin, gün içinde özellikle volkanik tortuların bulunduğu enlemlerde ısındığını göz önünde bulunduran bilim adamları, yörüngesel spektrometre incelemesinin yanı sıra Apollo misyonlarının Dünya'ya getirdiği örnekler üzerinde laboratuvar ortamında ölçümler yaptı.

Bilim adamları, Apollo 15 ve 17'nin indiği bölgelerin yakınındakiler dahil olmak üzere daha önce haritası çıkarılan Ay'ın yüzeyindeki büyük volkanik tortuların neredeyse hepsinde suyun izine rastladı.

Araştırmanın bulguları, Ay'ın kabuğunun su yönünden zengin olduğu görüşünü destekler nitelikte.

Etiketler: ay, ay yüzeyi, uydu, Hawaii
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