Avustralya ulusal uzay ajansı kuracak

Avustralya Çalışma ve Kadın Bakanı, Endüstri Bakan Vekili Michaelia Cash, ülkesinin ulusal uzay ajansı kuracağını açıkladı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre Cash, Adelaide kentinde düzenlenen 68. Uluslararası Uzay Kongresi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, uzay sektörünün küresel düzeyde büyüdüğünü, Avustralya'nın bunun bir parçası olmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Kurulacak ajansın ülkenin iş gücüne de önemli katkıda bulunacağını aktaran Cash, "Ulusal uzay ajansı, uzay teknolojilerinin geliştirilmesinin yanı sıra yerli uzay sektörümüzü büyütecek stratejik ve uzun vadeli bir plana sahip olmamızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Cash’in, Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.

Ulusal uzay ajansının maliyeti 420 milyar dolar

Yaklaşık 420 milyar Avustralya dolarına (yaklaşık 334 milyar ABD doları) mal olması beklenen ulusal uzay ajansının 11 bin 500 Avustralyalıya istihdam sağlaması bekleniyor.

Ajansının nerede kurulacağı henüz açıklanmadı ancak Eğitim Bakanı Senatör Simon Birmingham, "Güney Avustralya'nın, bu tür etkinliklerle ilgili bir büyümenin merkezi ve temel yarar sağlayıcısı olacağından emin olabiliriz." dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin bilim ve araştırma sözcüsü Senatör Kim Carr ise kararın ‘‘gecikmiş’’ olduğunu ancak binlerce kişiye iş imkanı sağlayacağından bunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

OECD üyesi gelişmiş ülkeler arasında sadece Avustralya ve İrlanda'nın uzay ajansı bulunmuyor.