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Buradasınız : » » Avrupa Birliği'nden yapay zekada milyar euroluk atılım

Avrupa Birliği'nden yapay zekada milyar euroluk atılım

Avrupa Birliği, yapay zeka alanındaki araştırmalara 1,5 milyar euro yatırım yapacak.

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Avrupa Birliğinden yapay zekada milyar euroluk atılım

Avrupa Birliği de yapay zeka çalışmalarında gaza bastı. Avrupa Birliği Komisyonu bu konudaki yeni tedbirleri açıkladı.

Buna göre, Avrupa Birliği'nin bilimsel araştırma, geliştirme ve yeni nesil projelere destekleri artırılacak.Daha önce oluşturulan Horizon 2020 programından yapay zeka alanına yatırım yapılacak.

Destekleme bütçesi ise 1,5 milyar euro. Bu kaynakla ulaştırma ve sağlık gibi önemli sektörlerde yapay zekanın gelişimi desteklenecek.

Öte yandan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yapay zeka alanına yılda toplam 4 milyar dolar civarında kaynak ayrılıyor. Aynı alana Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırım ise çok daha büyük miktarda.

Ülkenin bu alana ayırdığı kaynak yıllık 20 milyar doları geçiyor.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: yapay zeka, Avrupa Birliği
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